Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)DEL 15 FEBBRAIOORE 11:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BOCCEA IN ESTERNA SI STA IN CODA SUL TRATTO UBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA AVFIRENZE CIRCONE RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE. RITARDI FINO A 30 MINUTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral