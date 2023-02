Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA: INCIDENTE SULLA SS3 FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA STAZIONE DI CASTEL NUOVO DI PORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULL’APPIA IN DIREZIONETRA CIAMPINO E IL RACCORDO E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...