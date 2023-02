Via libera del Tottenham | Conte torna in Italia | la destinazione a sorpresa

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La stagione è ancora lunga e ilè in corsa per obiettivi importanti. Gli Spurs sono reduci dal ko nel match d’andata di Champions League contro il Milan, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0. La qualificazione è ancora apertissima, la squadra di Pioli dovrà giocare una partita coraggiosa anche in Inghilterra. Anche in Premier League la situazione non è compromessa. La compagine di Antoniooccupa la quinta posizione e il distacco dalla Champions League è di appena due punti. Le ultime partite delsono state altalenanti e il rendimento è stato condizionato da problemi fisici e dall’assenza diper motivi di salute. Foto di Andrew Yates / AnsaIl futuro diLa sconfitta contro il Milan ha messo sempre più in dubbio il futuro di Antonio. L’ex ...