Vi racconto chi è il capo della Wagner Il punto di Stephenson

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Divide et impera è il modo in cui Vladimir Putin ha governato per vent’anni. Non si libera quasi mai completamente delle personesua cerchia, ma le mette l’una contro l’altra”, spiega a Formiche.net Svetlana, docente di Sociologia e criminologiasocietà russa presso la London Metropolitan University, riferendosi al ruolo nella politica russa di Evgenij Prigozhin, fondatore e comandante del gruppo paramilitare. Come sono nati i rapporti tra Prigozhin e i vertici politici russi? Credo che la prima traccia dei rapporti di Prigozhin con Putin risalga ai primi anni Duemila, quando gestiva alcuni ristoranti dove Chirac e GeorgeW.Bush, tra gli altri, vennero a cenare con Putin. Credo che quelli siano stati i primi episodi che testimoniano la vicinanza tra i due. In seguito, Prigozhin ha iniziato ...