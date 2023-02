Ventenne russa ai domiciliari per un post su Instagram | ora rischia 10 anni di carcere per «aver giustificato il terrorismo»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Olesya Krivtstova è stata denunciata dai compagni di università percondiviso una foto del ponte di Kerch, distrutto dagli ucraini. Ora è agli arresti: «È assurdo, ma non mi pento»

La studentessa universitaria Olesya Krivtsova ha saltato molte lezioni. Questo perché laOlesya è agli arresti domiciliari. Ha una 'targhetta elettronica' sulla gamba. La polizia può monitorare ogni suo movimento. Il suo presunto crimine Olesya è stata arrestata per aver ......BBC che riporta la notizia di una studentessaarrestata per aver pubblicato una storia su Instagram in apparente contrasto con la linea di adesione richiesta ai cittadini. La giovane...

Ventenne russa ai domiciliari per un post su Instagram: ora rischia 10 anni di carcere per «terrorismo» Corriere della Sera

Russia, studentessa di 20 anni rischia dieci anni di carcere per una ... Fanpage.it

Ventenne condannata a 10 anni per una storia su Instagram contro la guerra in Ucraina Today.it

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Lavrov: «L’Occidente verso il punto di non... Corriere della Sera

Daniel Grassl il pattinatore si allena in Russia con Eteri Tutberidze: polemiche Corriere della Sera

Si era arruolata dall'inizio della guerra con le truppe di Kiev: il matrimonio con Victor, ventinovenne israelo-ucraino ...Pochi giorni dopo, la brutta sorpresa: «Ero al telefono con mia madre», racconta la ventenne. «A un certo punto ho sentito ... Aver giustificato il terrorismo e aver discreditato le forze armate della ...