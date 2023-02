Latte, bollette, oppure viaggi, sfizi, magari un altro anello. È questo il ventaglio diverso, e a volte molto articolato, dei motivi che spingono ad entrare da un compro oro oggi a Bologna. ...... seguono i negozi di vendita al dettaglio di fiori e, attività di vendita di bigiotteria e ... con chiusure che restano nell'ordine di poche unità, come nel caso di negozi chefiori al ...

Vendono i gioielli per pagarsi il latte, le bollette o i viaggi. Ecco chi si rivolge ai "Compro oro" e perché La Repubblica

Ruba i gioielli in casa e poi vende tutto al compro oro: 46enne arrestata Umbria 24 News

Il Comune di Padova vende l'ex colonia di Calalzo e altri gioielli: incasserà 22 milioni ilgazzettino.it

San Valentino, "tengono" le imprese legate alla festa OrvietoNews.it

Osnago: vende gioielli d'oro online ma i compratori non li ricevono ... Merate Online

Se prima erano avvolti da un alone di imbarazzo e - come ricordano alcuni proprietari- spesso chi entrava prima di farlo si guardava intorno, per assicurarsi di non essere visto mentre compiva il ...Insieme al furto la donna – assistita dall’avvocato Delfo Beretti – dovrà difendersi dall’accusa di ricettazione per aver venduto, forse svenduto, alcuni gioielli a compro oro della zona: un bracciale ...