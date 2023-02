(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Fredericdetta la linea. L'approccio alla stagione che è ormai dietro l'angolo - dal 23 al 25 febbraio si fa sul serio, con i test, poi dal 5 marzo in pista si andrà per fare punti - dovrà ...

Fredericdetta la linea. L'approccio alla stagione che è ormai dietro l'angolo - dal 23 al 25 febbraio si fa sul serio, con i test, poi dal 5 marzo in pista si andrà per fare punti - dovrà essere ...Uno show molto apprezzato sia nel nostro paese che all'estero e che permette all'eradi ... una per l'aerodinamica e l'altra per l', aree che hanno dato problemi nel 2022. La corsa ...

F1, Vasseur: "Affidabilità Ferrrari sotto controllo, ma restiamo cauti" Sky Sport

Vasseur: "Affidabilità sotto controllo, ma dobbiamo essere cauti" FormulaPassion.it

F1, Frederic Vasseur: "Cauti su motore e affidabilità. Leclerc e Sainz sullo stesso piano" OA Sport

Vasseur: affidabilità e mentalità, così ripartirà la Ferrari con la SF-23 Autosprint.it