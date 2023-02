Varricchio | Osimhen è cresciuto tantissimo | Spalletti sta facendo un ottimo lavoro

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Massimiliano, ex calciatore del Napoli, ha parlato a "1 Football Club", su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Milan orgoglio italiano in Europa contro il Tottenham? “Bella vittoria del Milan, importante per riprendere entusiasmo. Due squadre che venivano da un periodo non proprio brillante, ma i rossoneri hanno offerto una grande prestazione”. La Cremonese ha più possibilità di salvezza o di andare avanti in Coppa? “Credo che la cosa più importante sia la salvezza. In Coppa ha fatto un percorso straordinario, tuttavia ritengo che sia la salvezza l’obiettivo principale, per quanto complicato possa essere”. Ci sono margini per riaprire il discorso salvezza? “Non ci sono squadre spacciate, al momento. Il calcio è strano, possono incidere tanti fattori, come la condizione fisica dei prossimi mesi, che può cambiare ed influire. Certo, il margine ...