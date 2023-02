Van Gogh Café | la commedia musicale al Teatro Jovinelli di Roma

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In scena il 27 e 28 febbraio alAmbrae per la prima volta alascritta e diretta da Andrea Ortis– Dopo l’enorme successo riscosso in tutta Italia, arriva aper la prima volta, sul palcoscenico delAmbra, il 27 e il 28 febbraio, Vanscritta e diretta da Andrea Ortis, che trae ispirazione dalle opere e dalla straordinaria vita del celebre pittore olandese Vincent Van. In occasione della celebrazione dei 170 anni dalla nascita del geniale artista, la MIC – International Company porta in scena una pièce teatrale ambientata in un...