Vacanze all’Argentario | attività e spiagge per un soggiorno indimenticabile

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Se state pianificando le vostre prossimeestive e volete vivere un’esperienza unica nel suo genere, la laguna di Orbetello racchiusa dal Monte Argentario potrebbe essere la località perfetta per voi. Scopriamo insieme le migliorie leche potrete svolgere in questo luogo tanto frequentato e conosciuto dai romani e non solo, cone una breve guida per il vostroestivo. Argentario: le maggiori località Il Monte Argentario è un promontorio sul mare che si trova nella parte meridionale della provincia di Grosseto, a sud della Toscana al confine con il Lazio. Il comune che prende vita dall’omonimo monte vanta due principali centri abitati: Porto Ercole e Porto Santo Stefano. Quest’area comprende anche altri centri freuqentatissimi come Orbetello, Capalbio, Magliano in ...