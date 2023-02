Uomo più grasso del mondo cambia vita perdendo 300 kg – bellissima trasformazione lo rende irriconoscibile

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Con tutto ciò che c’è di brutto al, è bello conoscere storie positive come questa. Questa storia parla di undi nome Juan Pedro Franco, che un tempo era l’piùdel, ma che in tre anni hato il corso della sua. Secondo le notizie, l’di 35 anni, che un tempo pesava attorno ai 600 kg, è dimagrito e adesso riesce a camminare e uscire di casa di nuovo dopo quasi 7 anni di immobilità. LEGGI DI PIÙ: Tre anni fa le sorelle pesavano mezza tonnellata insieme – ora la lorofa impazzire ilLEGGI DI PIÙ: Donna perde 200 kg in 2 anni: ecco com’è oggi dopo unamiracolosa. Prima di perdere peso, Juan viveva allettato, ...

... a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'che inerisce al diritto di ... Non a caso gli accertamenti ( ASO ) e, nei casigravi, i trattamenti sanitari obbligatori ( TSO ) ...... affissi per esprimere il proprio forte sentimento, ma non nei confronti di un, né di una ... Dopo le 18 le strade sono vuote, non c'ènessuno in giro. Ed è una situazione che ci fa male. Come ...

Miliardari, chi sono i più ricchi del mondo Wall Street Italia

Ancona: Atletica: L'uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs ... Vivere Marche

Nicole Daza, la compagna di Jacobs, ci racconta tutti i segreti del ... MOW

Regé-Jean Page è l'uomo più bello del mondo per la scienza Vogue Italia