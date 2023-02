Uomini e Donne | una famosissima ex dama commenta il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e insinua che…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda il consueto appuntamento con. Protagonisti della puntata Idae Alessandro Vicinanza, tornati in studio per parlare del loro rapporto al di fuori delle telecamere. Non è mancato lo scontro tra Ida e, che ha accusato il cavaliere di essere un “uomo irrisolto”. La discussione è andata avanti per parecchio tempo e i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro. L’ex protagonista del trono over Ursula Bennardo è intervenuta sotto un post della trasmissione,ndo che tra i due ci possa essere ancora qualcosa: “Senza parole. Siete completamente indifferenti l’uno dell’altro, vero?” L'articolo proviene da Isa e Chia.