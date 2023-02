Uomini e Donne | che fine ha fatto l’ex dama Graziella Montanari?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I fan dicertamente ricorderanno, exdel trono over che per quasi due stagioni tenne banco nel programma di Maria De Filippi dove è passata alla storia televisiva per via delle accese liti con la sua rivale di sempre, Gemma Galgani, e soprattutto per via della storia tormentata con il cavaliere Manfredo, nei confronti del qualeè arrivata addirittura ad alzare le mani. Che fa oggi? Potrebbe tornare o no a, chi èAi tempi della sua partecipazione a, risalente a circa cinque anni fa,...