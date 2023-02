Uomini e Donne anticipazioni | una coppia lascia il programma | l’addio sorprende tutti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nuove registrazioni preannunciano diverse novità nello studio di: ecco infatti cosa è accaduto di recente. Come al solito, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha svelato le ultime indiscrezioni attraverso il suo profilo Instagramclassicoeover: ecco cosa è emerso. Non accennano a placarsi le indiscrezioni sulle prossime puntate di. Sia sul fronte del trono classico che in quello over, infatti, crescono le tensioni e i colpi di scena sono dietro l’angolo. A riportare tutte le novità, con dovizia di particolari, ci ha pensato la pagina Instagramclassicoeover, che ha rivelato il contenuto delle ultime registrazioni, sia dello scorso sabato 11 febbraio che di lunedì 13 febbraio: ecco cosa è emerso. Cosa ...

... perché sono molto interiorizzate, fanno parte dell'uso e costume della società o non ci si rende conto che spesso si fanno complimenti sull'aspetto delleche non si fanno agli. Sono ...Paura per Fabio Colloricchio , ex tronista di, e la sua compagna Violeta Mangrinan. I due hanno raccontato che in questi giorni stanno affrontando alcuni problemi di salute della figlia Gala, nata lo scorso agosto. La piccola è ...

Martedì 14 febbraio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e donne, l'imprenditore pesarese Claudio Falghera abbandona il programma. La frecciatina di Maria: ecco corriereadriatico.it

Claudio Falghera a Uomini e Donne, chi è l'imprenditore di Pesaro corteggiato da Tina Cipollari il Resto del Carlino

"Uomini e Donne", Gemma Galgani infuriata contro Claudio: cacciato dallo studio TGCOM

Una condizione che per molte donne si trasforma in un dramma, e che spesso non risparmia neppure gli uomini, finendo col pesare sulla coppia. Francini: «Quando ti esplode qualcosa dentro» «Incinta.Paura per Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, e la sua compagna Violeta Mangrinan. I due hanno raccontato che in questi giorni stanno affrontando alcuni problemi di salute della figlia ...