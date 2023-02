Uomini e Donne | anticipazioni 15 febbraio | Federico prende una decisione su Carola

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)15: sembra di capire che nella puntata di oggi verrà dato grande spazio al Trono Classico, in particolare a Lavinia Mauro eNicotera. Lui annuncerà una grossa novità per quanto riguarda l’ex corteggiatrice. Partiamo però da quello che succederà alla tronista.15: momenti romantici con Alessio Corvino Abbiamo visto l’ultima esterna tra Lavinia Mauro ed Alessio Campoli. Oggi vedremo ne vedremo una con Alessio Corvino. E’ stata romanticissima e i due si sono baciati più volte. Tornati in studio, il corteggiatore farà un nuovo dono alla tronista e ballerà con lei. Però il ragazzo si mostrerà in ansia e chiederà a Lavinia quanto ...