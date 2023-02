Uomini e Donne | anticipazioni 15 febbraio 2023 | l’esterna di Lavinia con Alessio Corvino | ultime news sul trono di Nicole

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Siamo nel bel mezzo della settimana, ma nulla cambia per i telespettatori, per gli affezionati del dating show. Anche oggi, a partire dalle 14.45, Maria De Filippi è pronta a regalare grandi emozioni, tra protagonisti delover e giovani. Tutti, lo ricordiamo, sono lì per conoscersi e innamorarsi perché il fulcro della trasmissione, amatissima, resta l’amore. Dopo aver visto il ‘teatrino’ tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro, oggi i riflettori saranno puntati sulle troniste? La prima è una new entry, la seconda è a un passo dalla scelta.oggi aStando alle, oggi si tornerà a parlare del troni di ...