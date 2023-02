Unghie glossate e luminose Una nuova tendenza impazza su TikTok

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Con oltre 10,4 milioni di visualizzazioni su, le “Lipgloss Nails” sono la2023 più richiesta del momento. Dall’aspetto glazed, glossato, questa manicure iper-lucida ricorda il finish del lucidalabbra, solo, sulle. Ideali per chi ama il nude look, risulta sia minimal che glamour. Ed è anche facile da copiare, in fondo, basta il giusto top coat. Il Team di Layla Cosmetics svela come fare. Smalto nude, come scegliere quello giusto guarda le foto “Lipgloss nails”, sul podio delle tendenze ...