Una nuova ondata di freddo è in arrivo per fine mese

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI - Nessuna particolare variazione in questi giorni sul fronte meteo per l'Italia. L'alta pressione distesa tra Mediterraneo ed Europa centrale continua a portare condizioni di tempo stabile con temperature al di sopra delle medie del periodo. Apice proprio nella giornata odierna perché in realtà, a seguire, è atteso un lento calo verso valori più consoni al periodo. Il prossimo weekend, quindi, sarà ancora con tempo stabile e temperature in linea o di poco superiori alle medie. Ma gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano indicano invece per la parte conclusiva di febbraio undiper l'Italia: al momento però, viene precisato, questa resta un'ipotesi che necessiterà di ulteriori conferme nel corso dei prossimi giorni. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli ...