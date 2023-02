Un posto al sole | anticipazioni | Silvia chiuderà il Vulcano?

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non si placherà la crisi del, come si evince dallerelative ai prossimi episodi di Unal. Di recente, il locale diè finito nel mirino degli haters a causa della denuncia che Alice ha indirizzato ai danni di Nunzio. Tra i due c'è stata una breve tresca, ma lo chef si è subito pentito di aver tradito Chiara ed è tornato sui propri passi, chiudendo la sua storia con la Pergolesi, la quale non l'ha presa affatto bene. Carica di risentimento e rancore nei confronti di Cammarota, la ragazza ha inventato che il giovane avesse provato a violentarla e ha sporto querela nei suoi confronti. Questo evento ha influito negativamente sulin quanto sui socialè stata accusata di aver favorito Nunzio con la decisione di non ...