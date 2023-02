Un posto al sole | anticipazioni 16 febbraio | Marina costretta a fermare i preparativi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una nuova puntata della soap Unalattende gli appassionati della serie. L’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ma cosa vedremo nell’episodio in questione? Unal16ha uno strano incidente, Viola piena di sensi di L'articolo proviene da KontroKultura.

Giovedì 16 febbraio 2023 , su Rai 3 , Unalci propone un motivo d'ansia, un divieto non ascoltato, un senso di fallimento. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas : Clara (Imma Pirone), per via di un imprevisto, deve andare di nuovo ...La certificazione Parità di genere è un obiettivo centrale sul fronte per il . Perché suldi lavoro - ma non solo - c'è bisogno ancora di un cambiamento culturale che partirà proprio ...Il24 ...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 febbraio: colpo di scena al matrimonio e sorprese dal passato NapoliToday

Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 15 febbraio 2023 Tvblog

Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 13 febbraio 2023 Tvblog

Un posto al sole anticipazioni 16 febbraio 2023 CiakGeneration

Un posto al sole: anticipazioni episodi dal 13 al 17 febbraio Libero Magazine

La certificazione Parità di genere è un obiettivo centrale sul fronte Pnrr per il governo. Perché sul posto di lavoro - ma non solo - c'è bisogno ancora di ...Nuove puntate e nuove anticipazioni per gli appassionati della soap napoletana Un Posto al Sole. Le trame della settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio 2023 raccontano di nuove emozionanti ...