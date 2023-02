Un gallo ha ucciso un uomo a colpi di artigli e becco

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Jasper Kraus è stato trovato morto dal suo coinquilino in una pozza di sangue. A ucciderlo è stato un, adi. È accaduto ad aprile 2022 a Killahornian, in Irlanda. A distanza di quasi un anno, la figlia Virginia Guinan ha raccontato agli inquirenti di aver trovato in casa una scia di sangue che conduceva al pollaio, dove un pollo di razza brahma aveva gliancora sporchi di sangue. Lo riporta l’Irish Mirror. Solo allora, la donna ha capito cosa fosse successo. Quelaveva già in precedenza attaccato la nipote della vittima. Cosa è successo Quel giorno, ad avvisare Guinan fu l’inquilino del padre, il primo ad aver trovato il cadavere. Corey O’Keeffe ha raccontato che quel giorno era rientrato in casa alle 8 del mattino, dopo un turno di notte al ...

