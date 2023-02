Un disastro | solo casini Ad un certo punto | devastante | chi demolisce Donnarumma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Per il Psg un momento no, per Gigiopure. I paragini cadono anche in Champions League contro il Bayer Monaco al Parc des Princes, dopo l'eliminazione in Coppa di Francia contro il Marsiglia e la sconfitta in campionato contro il Monaco. L'errore del portiere ex Milan, nel gol di Coman, però, è veramente pesante e da lì in poi il Bayern ha indirizzato il match sui binari a lui più consoni. Nemmeno l'entrata in campo di Mbappé ha sovvertito l'inerzia del match. Antonio Cassano, alla Bobo TV, ha analizzato la sfida: "Quando entra al 57? sul risultato di 1-0 ndr la squadra perde in profondità" sottolinea Cassano. "Lui è vero quando ha la palla parte e se ne va e ha messo in difficoltà la difesa tedesca, ma il gioco ne ha risentito”. Cassano: “disastri su disastri, che errore col Bayern” Poi il momento dell'attacco a ...