Ultime Notizie – Ucraina | Tajani | “Berlusconi non ha mai difeso Putin”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “non ha mai– che è un uomo di pace – ha presentato la sua idea per seguire un percorso diplomatico. La posizione dell’Italia e quella di Forza Italia, lo dirò oggi pomeriggio in Parlamento, non è mai cambiata: abbiamo sempre votato insieme al Partito popolare europeo, insieme alle forze di maggioranza in Italia, siamo dalla parte dell’, dell’Occidente, della Nato, dell’Europa e degli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, commentando le parole del leader di Forza Italia a margine di un evento alla Farnesina. “Assolutamente no”, ha poi risposto alla domanda se le parole dipossano in qualche modo inficiare l’annunciata visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Kiev. ...