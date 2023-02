Ultime Notizie – Ucraina | Borrell | “Per ottenere la pace bisogna vincere la guerra”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Perlainprimala, e si può aiutare Kiev militarmente e al contempo fare tutti gli sforzi diplomatici necessari affinché laarrivi quanto prim. A dichiararlo, intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, è stato l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep, sottolineando che “non si tratta di due percorsi alternativi e contraddittori, ma di sue strade che vanno portate avanti di pari passo”. “Abbiamo sostenuto l’sul piano militare, economico, finanziario e diplomatico, abbiamo fatto quanto abbiamo potuto, è stato tanto ma a mio modo di vedere non basta: dobbiamo continuare con gli aiuti militari e dobbiamo aumentarli”, ha aggiunto ...

...l'amico come "un genio creativo gentile e generoso" e qualche giorno dopo si era seduto in prima fila allo show che Louis Vuitton aveva dedicato allo stilista scomparso a Miami con le sue...Il team strategie di credito globale di Algebris ha osservato come i dati economici europei siano stati generalmente molto buoni nellesettimane, in quanto l' Eurozona ha superato i timori di una recessione negativa a causa della scarsità di energia. Ciononostante, Algebris ricorda che i relatori della BCE hanno continuato a ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Gli 007 norvegesi: «Russia dispiega navi con armi... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Jet russi al confine, navi nucleari nel Baltico. Borrell (Ue): «Offensiva di ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, news. Allarme per offensiva russa. Nuovi sostegni da Ue. LIVE Sky Tg24

Angela Robusti, la compagna di Inzaghi: «Mi ha cercata sui social e invitata a cena. Il matrimonio Nel 2024» Corriere della Sera

Auto elettriche, è boom ma ora gli ambientalisti le combattono | Federico Rampini Corriere della Sera

ROMA - La Mercedes è la penultima squadra a svelare la nuova monoposto per la nuova stagione di F1, subito dopo la presentazione della Ferrari. L'evento digitale, trasmesso tramite le piattaforme ...(ANSA) - MILANO, 15 FEB - I giudici della settima penale di Milano si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo milanese sul caso Ruby ter a carico di Silvio ...