Ultime Notizie – Scozia | dimissioni a sorpresa per la premier Sturgeon

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)per lascozzese Nicola. ”Ho preso la decisione di dimettermi per senso di dovere e per il grande amore che provo per il mio partito e per il mio Paese”, ha detto la leader del partito indipendentista Snp nel corso di una conferenza stampa alla Bute House a Edimburgo rivolgendosi a ”chi è scioccato e forse anche arrabbiato con me”. Ma, aggiunge, ”ci sarà anche chi è felice della mia decisione. Questo è il bello della democrazia”. Quello diè ”il miglior lavoro del mondo”, ha proseguito, ma ”bisogna capire quando è il momento di lasciare il posto a qualcun altro”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Borussia Dortmund - Chelsea: lesulle formazioni Spetterà ad Haller , tornato in grande spolvero dopo l'operazione per un tumore ai testicoli, guidare l'attacco giallonero. Sarà ...Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con Amica sulletendenze erelative al tuo argomento preferito Allo stesso tempo, si è battuta per i diritti delle donne. Entrando a far ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Lavrov: «L’Occidente verso il punto di non... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Ursula von der Leyen annuncia decimo pacchetto di sanzioni da 11 miliardi, ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, news. Allarme per offensiva russa. Nuovi sostegni da Ue. LIVE Sky Tg24

Il capitano della squadra di calcio salvata dalla grotta in Thailandia è morto 18 anni: «Incidente alla testa» Corriere della Sera

Lufthansa, sistema informatico in tilt: voli cancellati o in ritardo Corriere della Sera

Il ministro Schillaci: "Per trovare una soluzione in tempi celeri è stato istituito presso il ministero dell'Università un gruppo di lavoro che ha il compito di definire il fabbisogno di medici e adeg ...I sistemi informatici di Lufthansa hanno massicci problemi, e questo sta provocando il caos nei voli della compagnia. Lo conferma all'Ansa la compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ora il ...