Ultime Notizie Roma del 15-02-2023 ore 17 | 10

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)dailynews radiogiornale delle informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale si va verso una nuova escalation della guerra in Ucraina cresce l’allarme per una nuova imminente offensiva russa su larga scala molto avrebbe iniziato a dispiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e sarebbe ammazzando caccia al confine con il paese invaso secondo fonti di intelligence Ma gli Stati Uniti frenano e non confermano massima allerta anche sui cieli dopo i tre caccia russi intercettati sopra la Pole Poi prendi la guerra russi sono stati individuati vicino all’alaska oggi a Bruxelles conferenza stampa del segretario nato jens stoltenberg il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov afferma che la politica dell’Occidente sta studiando un punto di non ritorno l’alto rappresentante Ué per la ...