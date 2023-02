Ultime Notizie Roma del 15-02-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura dell’ Occidente per trasformare in Ucraina in una Roccaforte anche tutta sta raggiungendo il punto di non ritorno La minaccia del ministro degli Esteri Russo serghei lavoro fai arrivata durante la seduta del Parlamento Europeo dedicata a Luca annuncia nuove sanzioni dopo arriva un decimo pacchetto di misure con nuovi divieti commerciali controlli sulle esportazioni di tecnologia verso la Russia questo pacchetto ha un valore complessivo di 11 miliardi di euro annunci arrivato da Ursula von der leyen che nel suo intervento al parlamento europeo ha parlato di sanzioni in arrivo entro il 24 febbraio torniamo in Italia il governo attacca l’okay dell’Euro camera all’accordo sullo Stoppa i veicoli a benzina e diesel di nuova immatricolazione a partire dal 2035 dopo la ...