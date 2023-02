Ultime Notizie Roma del 15-02-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale cresce l’allarme per una nuova imminente offensive su larga scala mohs ti avrebbe iniziata di spiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e sarebbe un messaggio caccia al confine con l’Ucraina secondo fonti di intelligence Ma gli Stati Uniti frenano oggi a Bruxelles conferenza stampa di soderbergh IPE Scarica intanto Berlusconi per le dichiarazioni su zielinski l’Ucraina e la vittima e non ci vedremo alla narrazione di footing tajani a fianco di chi è per ora no nuovi decreti Vorrei le la guerra Si vedrà questa primavera e quest’estate per bomber Lionel Putin è costretto a vendere riserve di oro e sale la tensione nel conflitto tra Russia e Ucraina e cresce d’allarme però non offensiva russa su larga scala molto infatti iniziato a litigare in nave tattiche con armi ...