Ultime Notizie Roma del 15-02-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina aggiunge il 357a giorno secondo il Financial Times i russi stanno ammazzando caccia di elicotteri al confine per sostenere di una nuova offensiva di terra ma la difesa americana smentisce non vediamo forse lo avverte la Russia è iniziata di spiegare una vita atti che qua armi nucleari nel Mar Baltico il presidente della Moldavia Maia Sandu accusato Mosca di tramare per rovesciare con la forza alla leadership filo Europea del suo paese è proprio lo spazio aereo della Moldavia è stato chiuso temporaneamente poi riaperto dopo qualche minuto Vladimir zelenski nel concerto messaggio sera al paese lì ce le porto treno e combattono un metro per metro nel donbass Dov’è la situazione il fronte resta estremamente difficile sulla guerra in Ucraina Silvio ...