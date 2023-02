Ultime Notizie – M5S | Grillo | “Di Maio? Meraviglioso | ci ha permesso di rinascere con Conte”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Cosa penso oggi di Di? Dio mio, né male né bene. Non lo chiamo nemmeno tradimento perché Giuda era socio di Gesù. Diha fatto una cosa meravigliosa, ci hadicon il mago di Oz., che è fuori che aspetta di entrare credo…”. Così Beppesul palco del teatro Mancinelli di Orvieto dove sta portando in scena la prima del suo nuovo spettacolo ‘Io sono il peggiore’. “Siamo venuti a goderci lo spettacolo” dice il leader del M5S, Giuseppe, arrivando alla prima dello spettacolo, rispondendo a chi gli chiede se sia venuto per chiedere al garante di tornare ‘in campo’, visti i risultati delleelezioni. “C’erano i lavori alla Camera”, risponde poigiustificando il ritardo del suo arrivo ...