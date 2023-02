Ultime Notizie – Covid | Oms | “Insisteremo con Cina finché avremo risposte su origini”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Recentemente, 7 settimane fa, ho inviato una lettera a un alto funzionario in, chiedendo cooperazione perché abbiamo bisogno di cooperazione e trasparenza sulle informazioni che chiediamo per sapere comeè iniziato. Io assicuro che continueremo a spingere e a perseverare fino a quando nonla risposta”. E’ la promessa del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che oggi durante il briefing settimanale con i media ha voluto rassicurare sul fatto che l’Oms non ha smesso la sua attività di ricerca sulledi Sars-CoV-2, non ha abbandonato i tentativi di ricostruire come la pandemia ha avuto inizio. “Perché – ha argomentato il Dg – questo è scientificamente e moralmente corretto. Penso che dare seguito allo studio sulle ...