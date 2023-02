Ultime Notizie – Cospito | Delmastro | “Da Nordio parole chiare e definitive”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Credo di non avere altro da aggiungere a una informativa che è completa tanto per quanto riguarda il caso, tanto per quanto riguarda me stesso. Credo che il ministroabbia pronunciato”. Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario alla Giustizia Andrea, esponente di Fdi, a proposito dell’informativa del ministro della Giustizia Carlosul casoe sulla vicenda che ha visto coinvoltie il collega Giovanni Donzelli. Incalza Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati: “Il sottosegretariodovrebbe smetterla di provocare: ora sostiene che secondo lui, oggi alla Camera,avrebbe ...