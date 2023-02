Ultime Notizie – Barcellona nella bufera | “pagati 1 | 4 milioni a vice presidente arbitri”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilfinisce nuovamente. Il club spagnolo per tre anni, tra il 2016 e il 2018, avrebbe pagato quasi 1,4di euro ad una società privata riferibile a José María Enríquez Negreira, che all’epoca dei fatti era ildel Comitato tecnico deglispagnoli. A confermarlo lo stesso Negreira, che è stato arbitro per 13 stagionimassima categoria spagnola e poi è diventato direttore del collegio arbitrale catalano. La notizia è stata rivelata dalla radio Ser Catalunya. Dura la reazione deldelJoan Laporta, che ha affermato che non è un caso che questo tipo di informazioni esca ora che la squadra sta facendo bene. Ilè ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all'...Articoli più letti La riscoperta del clitoride è una delle buonedell'anno di Anna Lisa ... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Wired Next Fest compie 10 ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Kiev: «Abbattuti palloni-spia nei nostri cieli.... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Ursula von der Leyen annuncia decimo pacchetto di sanzioni da 11 miliardi, ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, news. Tajani: "Berlusconi non ha difeso Putin, è uomo di pace" LIVE Sky Tg24

Airbnb Firenze, in 20 controllano mille alloggi: il record di Edoardo e Michela con 170 Corriere Fiorentino

Tribunale di Roma, arrestata 27enne avvocato, ex collaboratrice dell'assessora Lucarelli: aveva una «talpa» per ottenere documenti coperti da segreto Corriere Roma

Nelle ultime 10 gare da disputare, arriva anche il pareggio contro i campioni d’Italia in carico, il Milan, ma sfortunatamente non arrivano vittorie e così si ritrova a chiudere la stagione calcistica ...Un appartamento al terzo piano civico 136 di piazza Garibaldi ha preso fuoco. Sul posto ci sono Carabinieri, Polizia Municipale e due squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto in tempo record. U ...