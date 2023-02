Uk | si dimette a sorpresa la premier scozzese Nicola Sturgeon | leader del partito indipendentista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dimissioni aoggi per la first minister del governo locale della Scozia edeldell’Snp,, Ad anticiparle, prima di una conferenza stampa in programma a Edimburgo, sono i media britannici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

