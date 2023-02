Ue | il fuorionda del commissario ungherese Várhelyi all’Europarlamento | “Quanti idioti ci sono ancora?” Furore M5s | “Via le deleghe”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Polemica per ildaleuropeo Olivérdurante il dibattito al Parlamento europeo., evidentemente ignaro dell’audio del microfono aperto, ha definito gli europarlamentari degli: “ci?” dice in. “Questa è la concezione della democrazia di Orban e dei suoi accoliti. Poiché le scuse dinonarrivate, e chissà se mai arriveranno, è evidente che Ursula Von der Leyen, che rappresenta tutta la Commissione europea, debba ritirare leal. La democrazia non si insulta, la si tutela”, così Mario, ...

Basti pensare a quanto successo nelle prime serateFestival, quando Blanco ha letteralmente ... Eppure a guardare la faccia della Ferragni nelche gira in rete non si direbbe. Chiara ...Ma dov è finito Fedez Sparito, non pervenuto, autocancellato. Su Instagram non si trovano più traccerapper dopo il casobacio a Saremo , in diretta tv, con Rosa Chemical e ildella moglie Chiara Ferragni , che dietro le quinte sembra infuriarsi con lui . Sono bastati pochi giorni di silenzio per far ...

Ue, il fuorionda del commissario ungherese all'Europarlamento: «Quanti idioti ci sono qui» Corriere TV

Chiara Ferragni, San Valentino senza Fedez Sui social la famiglia ... Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Mengoni e il fuorionda in radio: "Ti guardano tutti male" Liberoquotidiano.it

GF Vip fuorionda lite furiosa tra Oriana, Daniele e Martina VIDEO Contra-Ataque

Sanremo 2023 Marco Mengoni isolato: sfogo fuorionda virale VIDEO Contra-Ataque

Sono un caso le parole pronunciate mercoledì pomeriggio dal commissario Ue per la Politica di vicinato, l’ungherese Oliver Várhelyi, al termine del dibattito sull’allargamento dell’Ue ai Balcani ...VIDEO Non c’è pace per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Durante un fuorionda del Fratello Vip, la coppia ha nuovamente litigato per “colpa” di Antonino Spinalbese. Donnamaria e Antonella, ...