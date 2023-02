Ue | Furore M5S | ' Von der Leyen ritiri deleghe a commissario ungherese'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - “Ieri durante un dibattuto al Parlamento europeo, ileuropeo Olivér Várhelyi, nominato dall'Ungheria, ha definito gli europarlamentari degli idioti. Questa è la concezione della democrazia di Orban e dei suoi accoliti. Poiché le scuse di Várhelyi non sono arrivate, e chissà se mai arriveranno, è evidente che Ursula Von der, che rappresenta tutta la Commissione europea, debba ritirare leal. La democrazia non si insulta, la si tutela”, così Mario, europarlamentare del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

Al contrario, si sono schierati a favore i partiti del centrosinistra,compreso. Pietro Fiocchi ... Fa da contraltare Mariodel Movimento 5 Stelle : "Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega ...... per noi è evidente che non bastano i fondi già stanziati', così Mario, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

Auto: Furore (M5S), sovranisti sconfitti, sono minoranza - La voce ... Agenzia ANSA

Stop alle auto a diesel e benzina dal 2035, via libera del Parlamento Ue Il Fatto Quotidiano

Auto inquinanti, il Parlamento europeo vota lo stop dal 2035 a diesel e benzina la Repubblica

Ue: Furore (M5S), 'Von der Leyen ritiri deleghe a commissario ... Il Tirreno

Ue, il fuorionda del commissario ungherese Várhelyi all ... Il Fatto Quotidiano

Polemica per il fuorionda dal commissario europeo Olivér Várhelyi durante il dibattito al Parlamento europeo. Várhelyi, evidentemente ignaro dell’audio del microfono aperto, ha definito gli europarlam ...Così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "Con questo accordo acceleriamo la transizione sostenibile anche nel settore dei trasporti che è responsabile del 30% delle emissioni totali ...