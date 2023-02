... lavorano 250mila persone, che equivale al 20% della. " Con questi tempi e con queste modalità c'è un rischio lavoro . Non abbiamo tempo per riconvertire il nostro sistema...Ladell'Eurozona è scesa più del previsto a dicembre. Secondo quanto riportato dall' Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat) , l'output ha registrato un decremento ...

Ue-19: produzione industriale cala dell'1,1% a dicembre - Economia Agenzia ANSA

Produzione industriale nell'eurozona cala dell'1,1% a dicembre - Europa Agenzia ANSA

Eurozona: a dicembre produzione industriale a -1,1% m/m Finanza.com

Eurozona: produzione industriale in calo più delle stime a dicembre Money.it

Ue-19: produzione industriale cala dell'1,1% a dicembre La Gazzetta del Mezzogiorno

A questi si aggiungono fissaggi per idrotermosanitaria, linee vita, fissaggi per isolamento (tasselli per cappotto), sistemi per impiantistica e aeraulica, sistemi per involucro edilizio, sistemi per ...Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva i nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione. Con 340 voti ...