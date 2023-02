Udinese al lavoro verso l’Inter | Sottil si concentra su un aspetto

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Prosegue ildell’in vista della partita di sabato controa San Siro. Allenamento mattutino per gli uomini di Andrea, che si èto in particolare su unSECONDO ALLENAMENTO – Seconda seduta di allenamento settimanale per l’in vista della partita di sabato a San Siro contro. I bianconeri, guidati da Andrea, si sono in particolare soffermati sulle esercitazioni legate al possesso palla. In chiusura, poi, delle partitelle a campo ridotto. Il programma dei friulani prevede una nuova seduta di allenamento nella mattinata di domani. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...