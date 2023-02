Udine | ragazza investita e uccisa mentre fa jogging L’automobilista | “Abbagliato dal sole”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tragedia a, dove unaè morta dopo essere stata travolta da un’autofacevain strada. L’incidente è avvenuto stamattina poco prima delle 7.30 nei pressi dell’ex stadio Friuli, oggi Dacia Arena. Secondo quanto riporta Il Gazzettino,sarebbe statodale non avrebbe visto la donna in strada. Una versione su cui stanno indagando le forze dell’ordine: la, vestita in tenuta da allenamento, era in prossimità delle strisce pedonali. Il personale sanitario accorso sul posto ha tentato a lungo di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.