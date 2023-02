Udienza generale | Papa Francesco | c’è un modo efficace per evangelizzare

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’evangelizzazione è nel cuore die, al centro, della sua catechesi, anche in quest’del mercoledì. L’annuncio della Parola di Gesù sia un qualcosa che coinvolga tutta la nostra persona: la mente, il cuore ed i nostri gesti quotidiani, proprio alla stessa maniera di come Cristo ha fatto istruendo i suoi discepoli. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Lo ha detto oggi papa Francesco durante l'appuntamento settimanale dell'con i fedeli nell'aula Paolo VI in Vaticano. Riprendendo dopo il viaggio in Africa il ciclo di catechesi sulla ..."Non dimentichiamo la cara e martoriata popolazione Ucraina, pregando affinché possano finire presto le sue crudeli sofferenze". È l'appello del Papa, al termine dell', prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana. Tra i presenti, Francesco ha rivolto un saluto particolare ai diaconi dell'arcidiocesi di Milano, che saranno ordinati sacerdoti tra ...

