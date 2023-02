In vista del primo anniversario dall'inizio dell'invasione dell'da parte della Russia, la presidente della Commissione europea Ursulader Leyen e il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell chiedono di fare di più per Kiev."Con nove pacchetti ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursulader Leyen, sottolineando che '... 2023 - 02 - 15 10:52:50 Borrell: fare di più per aiutare Kiev a vincere 'Abbiamo sostenuto l'sul ...

Ucraina: Von der Leyen annuncia nuove sanzioni a Mosca - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, Von der Leyen: in arrivo nuove sanzioni per la Russia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ucraina, Von der Leyen: “Putin voleva distruggere il sogno europeo di Kiev” Sky Tg24

Ucraina, Von der Leyen: "In arrivo decimo pacchetto sanzioni alla Russia" Adnkronos

Ucraina: von der Leyen: decimo pacchetto di sanzioni alla Russia da 11 miliardi, con nuovi divieti commerciali - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno fornito alla Russia droni per attaccare le infrastrutture civili in Ucraina. Pertanto, stiamo ora aggiungendo sette entità dell’Iran”. Lo ha dichiarato la ...