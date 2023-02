(Di mercoledì 15 febbraio 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Putin voleva uccidere il sogno europeo dell’, ma oggi Kiev si avvicina con più velocità e risolutezza all’Europa. Noi vogliamo indebolire la macchina di guerra russa. Con nove pacchetti digià operativi, l’economia russa è in recessione. Ora proponiamo undi misure, dal valore di 11 miliardi, con nuovi divieti commerciali e controlli sulle esportazioni di tecnologia verso la Russia”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der, nel suo intervento al Parlamento europeo sulla guerra in. L’Ue, ha sottolineato Von der, ha espresso “continuo sostegno alla resistenza, anche nelle ore più buie. Fin qui aiuti per 67 miliardi. Un contributo ...

Castelletti Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 10:43 Lavrov: "Inl'Occidente verso un punto di non ritorno" 09:40der Leyen: "......6 miliardi di dollari in aiuti umanitari nel 2023 da destinare all'per alleviare la difficile situazione di milioni di persone in estrema difficoltà - Ursulader Leyen davanti al ...

Ucraina: Von der Leyen annuncia nuove sanzioni a Mosca - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, Von der Leyen: “Putin voleva distruggere il sogno europeo di Kiev” Sky Tg24

Ucraina, Von der Leyen: "In arrivo decimo pacchetto sanzioni alla Russia" Adnkronos

Ucraina: von der Leyen: decimo pacchetto di sanzioni alla Russia da 11 miliardi, con nuovi divieti commerciali - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ucraina, von der Leyen “Decimo pacchetto di sanzioni a Mosca da 11 mld” Tiscali Notizie

Sono soprattutto i popolari a manifestare malumori per le dichiarazioni anti-Zelensky. Nel partito del centro-destra europea c'è anche chi lo considera "delegato di Putin" e chiede provvedimenti ...Verranno proposte restrizioni all'esportazione di componenti elettronici utilizzati nei sistemi russi, come droni, missili ed elicotteri ...