Ucraina | Tajani | ' l' Italia resta al fianco di Kievma per ora no a nuovi decreti'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Noi vogliamo la pace in. Ma a un anno dall'inizio di questa disastrosa guerra che ha provocato migliaia di morti sappiamo che la si può raggiungere solo continuando ad armare l'esercito di Kiev. L'sta dalla parte del popolo ucraino e farà di tutto perché la soluzione finale non sia una resa sotto l'oppressore russo. Per essere chiari: il governo del quale sono ministro degli Esteri e vicepremier è saldamente ancorato all'Europa, agli Stati Uniti, all'Occidente". A dichiararlo, parlando con 'Repubblica', è il ministro degli Esteri Antonio. "L'- sottolinea ancora- non ha alcun ripensamento, lavora per la pace e per l'indipendenza dell', aldella Nato e dell'Europa. Questo non vuol dire che ...

Certo, Meloni intende rafforzare ancora di più l'interlocuzione conin rappresentanza di ... L'unico vero tasto dolente è legato alla guerra in, con il premier che sta preparando la ...... il ministro degli Esteri, Antonio. Sull'uscita anti - Zelensky di Silvio Berlusconi ha detto. 'L'Italia non ha alcun ripensamento, lavora per la pace e per l'indipendenza dell', al ...

Ucraina, Tajani "Parole di Berlusconi non cambiano la posizione di FI" La Provincia di Cremona e Crema

Tajani: l'Italia non ha alcun ripensamento, sosteniamo appieno Kiev e la sua resistenza Agenzia askanews

Ucraina: Tajani, Berlusconi è uomo di pace - LaPresse LAPRESSE

“L’Italia – sottolinea ancora Tajani – non ha alcun ripensamento, lavora per la pace e per l’indipendenza dell’Ucraina, al fianco della Nato e dell’Europa. Questo non vuol dire che invieremo armi in ...Il Ppe critica Berlusconi per le dichiarazioni su Zelensky: «L’Ucraina è la vittima e non cederemo alla narrazione di Putin». Intervistato da Repubblica sul caso Berlusconi, il ministro degli Esteri ...