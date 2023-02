(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Ue insiste con lela nuova fase dellain. L’arma dell’economia agisce costantemente in. Ogni giorno il conflitto costa milioni di dollari, su tutti e due i fronti. Con una differenza sostanziale. Dietro Kiev ci sono le risorse dell’intero Occidente, dietro Mosca quelle russe, che erano ingenti prima del 24 febbraio 2022 e che inevitabilmente tendono a consumarsi con il passare del tempo, nonostante le entrate di gas e petrolio extra Ue e nonostante il sostegno di Cina e Corea del Nord sia stato in alcune fasi evidente e consistente. Le parole che arrivano oggi dai vertici europei servono a dare sostanza allo sforzo che la comunità internazionale ...

...nel 2023 da destinare all'per alleviare la difficile situazione di milioni di persone in estrema difficoltà - Ursula Von der Leyen davanti al Parlamento europeo, propone nuovealla ......legate alla Guardia Rivoluzionaria iraniana che hanno fornito alla Russia droni per attaccare le infrastrutture civili in. Per questo includiamo sette entità iraniane al regime dia ...

Ucraina ultime notizie. Ursula von der Leyen annuncia decimo pacchetto di sanzioni da 11 miliardi, ... Il Sole 24 ORE

Ucraina, sanzioni alla Russia: Putin fatica a finanziare la guerra Adnkronos

Ucraina: Von der Leyen annuncia nuove sanzioni a Mosca - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, annunciate nuove sanzioni per Mosca. Mobilitazione russa sotto osservazione RTL 102.5

Ucraina, da Ue in arrivo decimo pacchetto sanzioni per indebolire Russia Adnkronos

Bruxelles ha approvato il decimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. “Proponiamo ulteriori divieti di esportazione per un valore superiore a 11 miliardi di euro, per privare l'economia r ...“Le fantasie imperiali di Putin si sono svegliate in una realtà cupa, mentre i sogni dell'Ucraina sono più forti che mai. E prevarranno", ha detto la… Leggi ...