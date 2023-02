Ucraina | news di oggi Intercettati 4 aerei da guerra russi vicino all' Alaska

Cresce l'allarme per la nuova offensiva russa. Mosca avrebbe iniziato a dispiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e starebbe ammassando caccia al confine con l', secondo fonti di ...Il governo tedesco ha firmato contratti con la filiera nazionale degli armamenti per la produzione di munizioni per carri armati, per conto dell'. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ...

Tajani: “L’Italia è dalla parte dell’Ucraina: se vogliamo la pace dobbiamo impedire una sconfitta di Kiev” Agenzia Nova

Ucraina, Zelensky: "Da partner più sistemi di difesa aerea e artiglieria" Adnkronos

Mosca: "Raid ucraino su un ospedale del Donbass: 14 morti" | Lula: stop munizioni all'Ucraina | Difesa: nessun accordo con Parigi per fornire missili a Kiev TGCOM

STRASBURGO - " Abbiamo sostenuto l'Ucraina sul piano militare, economico, finanziario e diplomatico. Abbiamo fatto il massimo ma non basta. Voglio essere chiaro, io non voglio una guerra come nessuno, ...