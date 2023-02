Ucraina | Mulè | ' Berlusconi dà linea | da Fi sostegno a Kiev in ricerca pace'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Quello che Silviofa anche con le recenti dichiarazioni è manifestare una frustrazione umana, che poi ha ovviamente un riverbero politico, sulla situazione di totale impasse del conflitto russo-ucraino”. Lo afferma Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Omnibus su La7. Il parlamentare ‘azzurro' sottocome sia "inconfutabile che non una volta il voto anche di un singolo parlamentare di Forza Italia sia stato diverso dalconvinto all'e fino a quando non sarà ristabilito il rispetto del diritto internazionale e non ci saranno le condizioni per l'avvio di unagiusta, noi garantiremo tutto ilnecessario a”. “Sia chiaro che è ...

