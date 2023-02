Ucraina | Lavrov minaccia | «L’Occidente sta raggiungendo il punto di non ritorno» Borrell | «La controffensiva russa è iniziata»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) «La politica delper trasformare l’in una roccaforte anti-staildi non». Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, Sergej, durante il suo intervento al parlamento russo. Secondo il funzionario, quello che sta cercando di fare «la guerra ibrida delè circondare la Russia e trasformarla in uno “Stato canaglia”». In questo senso, mettere fine al dominio mondiale» dell’Ovest diventa, così, l’obiettivo principale del Cremlino. Un leitmotiv, quello del diplomatico, che ormai va avanti dall’inizio dell’invasione in: laal, considerato la causa di “tutti i mali”, continua infatti a risuonare in tutti i ...

