Ucraina | Lavrov avverte | “L’Occidente è vicino al punto di non ritorno”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “La politica delper trasformare l’in una roccaforte anti-russa sta raggiungendo ildi non”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei, durante la seduta alla Duma dedicata alla guerra inalla Duma: “I tentativi di isolare la Russia sono falliti eè costretto ad ammetterlo” “I tentativi di isolare la Russia sono falliti – ha aggiunto– eè costretto ad ammetterlo. I tentativi di isolare la Russia sono falliti, e anche i nostri nemici devono ammetterlo”. “L’obiettivo della guerra ibrida occidentale contro Mosca è trasformare la Russia in uno Stato canaglia” ha dichiarato ancora in Parlamento ...

2023 - 02 - 15 10:41:15: inOccidente verso punto di non ritorno La politica dell'Occidente per trasformare l'in una roccaforte anti - russa sta raggiungendo il punto di non ...15 feb 10:47: l'Occidente verso un punto di non ritorno La politica dell'Occidente per trasformare l'in una roccaforte anti - russa sta raggiungendo il punto di non ritorno. Lo ha ...

Cresce l'allarme per una nuova offensiva di Mosca. Lavrov: l'Occidente verso un punto di non ritorno - Austin: molti russi mandati in guerra, forti perdite. Mal equipaggiati e male addestrati - Austin: molti russi mandati in guerra, forti perdite. Mal equipaggiati e m RaiNews

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Lavrov: «L’Occidente verso il punto di non... Corriere della Sera

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Nato: "Svezia e Finlandia pronte per l'adesione, la Turchia scelga". Borrell ... la Repubblica

Ucraina, la diretta - I paesi Nato: "Pronti ad aumentare la produzione di munizioni". Borrell: ‘Mosca ha più soldati ... Il Fatto Quotidiano

Roma, 15 feb – Roma, 15 feb – Durissime parole sono state pronunciate questa mattina in un intervento alla Duma dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov mentre a Bruxelles proseguiva il vertice d ...(AGI - Agenzia Italia) “La politica di Washington e dei suoi alleati europei di trasformare l’Ucraina in una testa di ponte anti-Russia ha raggiunto il punto di non ritorno“, ha detto il ministro ...