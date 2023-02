(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Putin voleva uccidere il sogno europeo dell’, ma oggi Kiev si avvicina con più velocità e risolutezza all’Europa”. È quanto ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo sulla guerra in, annunciando ildi. Ildicontiene nuovi divieti commerciali e controlli sulle esportazioni di tecnologia “Noi vogliamo indebolire la macchina di guerra russa – ha aggiunto von der Leyen -. Con nove pacchetti digià operativi, l’economia russa è in recessione. Ora proponiamo un...

E si può aiutare l'militarmente e allo stesso tempo tempo fare tutti gli sforzi diplomatici necessari affinché la pace venga il prima possibile'. Strasburgo (Francia), 15 feb. - In vista del ...In Russia è stato percepito negativamente il potenzialedei carri armati tedeschi. Il ... 'La città di Odessa è una città strategica nel sud dell'. La Russia non ha mai smesso di ...

Ucraina, Von der Leyen: "In arrivo decimo pacchetto sanzioni alla ... Adnkronos

Ucraina, Von der Leyen: in arrivo nuove sanzioni per la Russia - Il ... Il Sole 24 ORE

Guerra in Ucraina, in arrivo nuove sanzioni alla Russia per 11 mld Online-News

Ucraina, in arrivo il decimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia LA NOTIZIA

Ucraina ultime notizie. Fonti di intelligence: «Imminente attacco aereo della Russia contro ... Il Sole 24 ORE

Il decimo pacchetto di sanzioni alla Russia contiene nuovi divieti commerciali e controlli sulle esportazioni di tecnologia.Strasburgo (Francia), 15 feb. (askanews) - In vista del primo anniversario dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e ...