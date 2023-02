Uccise il figlio 19enne della ex compagna | condannato all' ergastolo 

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI - Ergastolo e 4 mesi in isolamento diurno, quattro in meno di quanto chiesto dalla pm Giovanna Morra. È la sentenza pronunciata nel pomeriggio dalla Corte d'assise di Cagliari nei confronti di Masih Shaid, pakistano di 31 anni, accusato di aver ucciso Mirko Farci, ilsua exPaola Piras, che era intervenuto per salvare la donna dalla sua furia. L'imputato era presente alla letturasentenza, il volto coperto da una mascherina anti-Covid. L'omicidio era avvenuto nel maggio 2021 a Tortolì, in Ogliastra. La Corte, presieduta da Giovanni Massidda, ha riconosciuto l'aggravantepremeditazione, ma non quella del delitto commesso in un contesto di maltrattamenti in famiglia, dato che l'imputato e la madrevittima non vivevano ...